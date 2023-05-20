CHP suçlanıyordu: Depremzedelerin çadırını AKP’li belediye sökmüş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, depremzedelerin çadırlarını söktükleri iddiasının doğru olmadığını, bundan AKP’li belediyenin sorumlu olduğunu söyledi.

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İktidar kanadı seçimler ikinci tura kaldıktan sonra muhalefetin depremzedelere hakaret ettiği ve depremzedelerin çadırlarını söktüğünü iddia ediyor.

CHP’den duruma tepki gecikmedi. CHP’li Öztunç, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü köyünde CHP’ye oy vermediği için CHP’li belediyenin köye verdiği çadırları topladığı iddiasını yalanladı.

ANKA’nın haberine göre Öztunç, konuya dair şunları dedi:

“Bahsedilen Öksüzlü köyünde çıkan oy. AKP 5, CHP 109. Hani güya AKP’ye oy verdiği için çadır sökülmüş dediler ya. Kardeşim köydeki oyların hepsi CHP’de. Söken belediye de Dulkadiroğlu, AK Partili belediye, senin belediyen. Utanmadan yalan söylüyorsunuz.”