CHP İstanbul il kongresi seçimlerine soruşturma

CHP İstanbul il kongresi seçimlerine ‘hile ve kanuna muhalefet’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: CHP

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, il başkanlığı için yarışmıştı. 342 delegenin oyunu alan Çelik, 310 oy alan Cemal Canpolat’a 32 oy fark atmıştı. Çelik’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleriyle kurultay delegeleri de belirlenmişti.

İstanbul başsavcılığı bu seçimlerle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır.”