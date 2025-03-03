CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma

Gazeteciler de dildeki bütün kirlilikleri, yanlışları, dikenleri toplayıp tepe tepe kullanır. Bir yanlış, bir bozuk, bir iğrenç deyiş mi peyda oldu, bilin ki gazeteciler hemen kapıp baştacı eder onu. Yanlış kısa sürede yayılır, herkesin diline yapışır. ‘Tarafında’ bunlardan biridir.