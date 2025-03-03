CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
ANKA‘nın haberine göre Çelik hakkındaki soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak’ta Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı sırada ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ gerekçesiyle açıldı.
İmamoğlu, 31 Ocak’ta Çağlayan Adliyesi’nde hakkındaki iki soruşturmada ifade vermişti. Bunlardan birinde İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef gösterip tehdit etmekle, diğerindeyse bilirkişi soruşturmasında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs‘le suçlanıyordu.