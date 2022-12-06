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Yaramazlara biraz batar!

CHP binasına taşlı saldırı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde CHP’nin ilçe başkanlığına saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camları kırıldı. 

CHP Gürsu binasına taşlı saldırı düzenlendi. (Twitter)
CHP Gürsu binasına taşlı saldırı düzenlendi. (Twitter)

CHP Gürsu ilçe başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi.


Saldırıya Twitter adresinden tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, şunları yazdı: “CHP Gürsu İlçe Başkanlığımıza, toplumsal barış ve birlikteliğimizi bozmak isteyen zihniyet tarafından yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Sorumluların adalet karşısında hesap vermesinin ve hak ettikleri cezayı almalarının takipçisi olacağız.”

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