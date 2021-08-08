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Yaramazlara biraz batar!

Check-in için geç kalan yolcu, bagaj bandından uçağa gitmeye kalktı

Britanya’daki East Midlands Havalimanı’nda check-in işlemi için geç kalan bir yolcu uçağa bagaj bandından binmeye çalışınca gözaltına alındı.

Fotoğraf: www.cassioli.com (temsili)

Dün sabah saat 06:15’teki Polonya uçuşuna bileti bulunan 34 yaşındaki yolcu havalimanına gittiğinde check-in işlemi sonlandırılmıştı.


“Geç kaldınız bu saatten sonra uçağa binmeniz mümkün değil” denince öfkelenip mutlaka uçağa binmesi gerektiğini söyleyen yolcu birden herkesin gözü önünde bagaj bandına atladı. Arkasından da polisler.

Yolcu havalimanındaki güvenlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

‘Olaya müdahil olan’ polisler, Twitter’da, ‘Die Hard’ filmine benzeyen bir sahne yaşandığını ifade ederek meslektaşlarıyla şakalaştı.

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