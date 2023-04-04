Cezmi Baskın da TİP’e katıldı

Usta sanatçı Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı.

Fotoğraf: Twitter

Seçimlere 40 gün kala TİP’e tanıdık isimlerin katılımı devam ediyor. Akasya Durağı, Vizontele, Düttürü Dünya, Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda rol alan tecrübeli oyuncu Cezmi Baskın’ın da TİP’e katıldığı duyuruldu.

Haberi, TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek verdi:

“Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!”

Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı.

Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz! #TipSenin pic.twitter.com/VacOwzsnKW — Melis Akyürek (@melissakyrk) April 4, 2023

Daha önce de oyuncular Mehmet Aslantuğ, Serhat Özcan ve gazeteci İrfan Değirmenci TİP’ten vekilliklerini ilan etmişti.