Cezayir ile Rusya’dan Akdeniz’de ortak askeri tatbikat

Cezayir Savunma Bakanlığı, Rusya ile Akdeniz’de dört gün sürecek ortak bir askeri tatbikata başlandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Rus filosuna ait bir grup savaş gemisi, 2022 ortak deniz tatbikatını gerçekleştirmek için salı günü Cezayir limanına demirledi” denildi.

Tatbikatın Cezayir Ulusal Halk Ordusu Donanması ile Rus Donanması arasındaki ikili askeri işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştiğine vurgu yapılan açıklamada, ortak deniz tatbikatının dört gün süreceği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikata ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Rusya donanmasına ait bir mayın tarama gemisi eylülde Cezayir donanmasıyla ortak tatbikatlar yapmak üzere Cicel limanına demir atmıştı.

Rus ve Cezayir savaş gemileri geçen kasım ayında da Akdeniz sularında çeşitli taktik ve önleme tatbikatlarını içeren ortak deniz manevraları gerçekleştirmişti.

Cezayir, Rusya’nın Afrika kıtasındaki en önemli askeri müttefiklerinden biri ve aynı zamanda bölgedeki Rus silahlarının en büyük müşterileri arasında yer alıyor.