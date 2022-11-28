Ceyda Karan: Fırat’ın doğusuna genişleyecek büyük harekat imkansız

ABD öncülüğünde açılmış savaştan -öyle yahut böyle- sağ çıkmış Esad’ın hem Erdoğan’la görüşebileceği, hem de TSK’nın kara harekatına ABD işgali ve ‘ayrılıkçılığı’ savuşturmak için geçit vereceği iddia ediliyor. Bu arada Şam’ın ‘Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi, kurdurulan SMO’nun dağıtılması, İdlib’de cihatçılara desteğin kesilmesi’ şartları duruyor.

Bu durumda en başta şu sorular gündeme geliyor: Türkiye, Şam için ABD destekli YPG/PYD’yi temizleyip Suriye devletine mi teslim edecek? Suriye devleti için ‘ayrılıkçılık’ gündemi, İdlib’deki cihatçılara ağır mı basıyor?

Kimileri Tel Rıfat’tan başlayıp Fırat’ın doğusuna genişleyecek ve zamana yayılacak bir büyük harekat bekliyor. Kimileri Münbiç ve Kobani ile sınırlı bir mini operasyon… Yukarıdaki sorulara yanıt aradığımda doğrusu bana ilki ‘imkansız’, ikincisi ise ‘bir ihtimal’ gibi geliyor. Bekleyip göreceğiz.

Ceyda Karan’ın yazısı