Ceyda Karan: Anglo-Sakson adaletinin sefaleti

Dünyada dijital gazeteciliğin öncüsü Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, hakikatleri ortaya sererek güçlü ve nüfuzlu insanların dümeninde oturduğu bir süper devleti rezil etmenin ağır bedeliyle karşı karşıya. Anglo-Sakson adaleti, Assange hakkında modern tarihinin utanç vesikası ve emsal niteliğinde bir iade kararıyla Amerikan intikamının yolunu açtı.

Julian Assange, 21. yüzyılda kurumsal yalanlar ve riyakarlıkları ortaya seren sembol isim. Kendilerini ‘demokrasi ve insan hakları’ havarisi gibi sunanların, kendi çıkarlarına hakikaten dokunulduğunda büründükleri çirkin yüzlerini, Assange üstlendiği kamusal sorumlulukla sergileyerek tarihe geçti.

Ceyda Karan’ın yazısı