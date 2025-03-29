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Yaramazlara biraz batar!

Cevahir önünde gözaltına alınan 34 öğrenciye ev hapsi

Cevahir AVM önünde gözaltına alınan ve bugün haklarında tutuklama talep edilen 34 öğrenci için ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.

Fotoğraf: Furkan Karabay

İstanbul Barosu, 27 Mart’ta Cevahir AVM önündeki eylemde üç avukat dahil yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.


CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün Cevahir AVM önünde gözaltına alınan 124 kişiden 77 gencin serbest bırakıldığını 34’ü içinse tutuklama talep edildiğini duyurmuştu.

Çağlayan Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği, gençler hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verdi.

Tanrıkulu: Cevahir önünde gözaltına alınan 77 genç serbest, 34 kişi tutuklamaya sevk edildi

İBB protestoları: İstanbul’daki tutuklu sayısı 263’e yükseldi

İstanbul Barosu: Cevahir AVM önünde üç avukat dahil yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı

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