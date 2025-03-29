Tanrıkulu: Cevahir önünde gözaltına alınan 77 genç serbest, 34 kişi tutuklamaya sevk edildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cevahir AVM önünde gözaltına alınan 124 kişiden 77’sinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Furkan Karabay

İstanbul Barosu, 27 Mart’ta Cevahir AVM önündeki eylemde üç avukat dahil yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Çağlayan Adliyesi’nde süreci takip eden Tanrıkulu, X’ten şu açıklamayı yaptı:

“Çağlayan Adliyesi’ndeyim. Gözaltına alınan gençler için geldim. 20 genç, Terörle Mücadele’den buraya getirilmişti, beşi tutuklamaya sevk edildi, 15’i de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cevahir’in önünden alınan 124 kişi vardı. 77 genç adli kontrolle bırakıldı, 34 kişi tutuklamaya sevk edildi, dokuz kişi de ev hapsine gönderildi.

Adliyede henüz sorgular başlamadı. Gönüllü avukat meslektaşlarım canla başla çalışıyorlar.

Terörle mücadeleden getirilip tutuklamaya sevk edilen gençler, gerçekten kötü muamele ve işkence görmüşler. Diğerleri de aynı muameleyi görmüşler. Avukatların ve kendilerinin bize bizzat ifade ettiği durum bu.

Aslında 2911 Sayılı Yasa’da hiçbir biçimde tutuklama olmaması lazım; çünkü katalog suçlardan değil ve alt sınırı bir yıldan başlıyor. Maalesef tutuklamaya sevk edilenler oldu ve bugüne kadar da 260’dan fazla gencimiz tutuklandı.

O gençlerimizle de ilgilenmeye, aileleriyle görüşmeye devam edeceğiz.”