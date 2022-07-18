Çeşme’de yangın

İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.

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Ildır Mahallesi’nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki arazöz, iki ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki sekiz ev, üç restoran, üç baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın aktardığına göre rüzgarın etkisiyle şiddetini arttıran yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.

Bölgede bulunan ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.