Çeşme’de makilik alanda yangın

İzmir’in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangını çıkardığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Musalla Mahallesi’ndeki Ulusoy Limanı’nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait beş arazöz ve dozer sevk edildi.

Söndürme çalışmaları süren yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi:

“İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Çeşme Belediyesi ekipleri yangına ortak müdahale ediyor. Şu an için yangın evlere uzak bir bölgede sürüyor. Bölgede rüzgar etkili değil, çalışmalar sürüyor.”