Ceren Sözeri: BİK, arka kapıdan dönüp, Evrensel’in ilan hakkını usulsüzce gasp ediyor

Masum görünen bir soru, ancak baştaki kuruluş nedenini hatırlatmakta fayda var, BİK ilanları cebinden dağıtmıyor, kamu kaynağı yani bizim cebimizden çıkan para. Evrensel ilan almayacaksa, iktidarın sahiplerini ihalelerle beslediği, iktidar medyası hiç almasın. BİK’e verilen resmi ilanları adil bir şekilde dağıtma görevi, aynı zamanda medyada çok sesliliği ve çeşitliliği koruma sorumluluğunun bir parçası. Anayasa Mahkemesi hak ihlali sonucuna vardığı pilot kararın gerekçesinde diyor ki: “BİK tarafından verilen cezalara bakıldığında Kuruma tanınan yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu gözlemlenmiştir.” AYM’nin, keyfilikle hareket ettiğini tespit ettiği kararının sonrasında, BİK, arka kapıdan dönüp, Evrensel’in ilan hakkını tirajından, hem de usulsüzce gasp ediyor.

Ceren Sözeri’nin yazısı