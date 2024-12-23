CEO'su gözaltına alınmıştı: Telegram 2024'te 1 milyar dolardan fazla kazandı

Telegram kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, 2024’te 1 milyar dolardan fazla (35 milyar 219 milyon liradan fazla) kazandığını açıkladı. Platform üç yıl önce para kazanma modeline geçmişti.

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Uygulamadan yazılı açıklama yapan Durov, Telegram Premium kullanıcı sayısının bu yıl üç kat artarak 12 milyona ulaştığını söyledi.

Telegram’da kullanıcılar premium üyelik aldıklarında belli bir ücret ödemek zorundalar. Bunun dışında uygulamada kanal sahipleri reklam göstermeyi kabul ettiklerinde de reklam gelirinden pay alabiliyor.

Platformun reklam gelirlerinin arttığını ve borçların büyük kısmının da ödendiğini söyleyen Durov, şu açıklamayı yaptı:

“Telegram’ın 2024’teki toplam geliri 1 milyar doları aştı ve yılı kripto varlıkları hariç 500 milyon dolardan fazla nakit rezervle kapatıyoruz.

Tahmin ettiğim gibi 2024 Telegram için çok iyi bir yıl olurken, üç yıllık para kazanma modeli tarihinde ilk kez karlı hale geldi.”

Ne olmuştu?

Durov, Telegram’da yasadışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 24 Ağustos’ta Paris’teki Bourget Havaalanı’nda gözaltına alınmıştı.

Hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov, 96 saat gözaltında kalmış. 28 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro (183 milyon lira) kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Durov, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.