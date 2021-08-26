Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cenazesine gidemediği teyzesi için ‘koyunlarıyla’ kalp çizdi

Avustralyalı bir çiftçi, salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle teyzesinin cenazesine katılamayınca onu anmak amacıyla araziye koyunlarıyla kalp çizdi.

Fotoğraf: BBC

Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan Ben Jackson’ın Queensland eyaletinde yaşayan teyzesi Debby, iki yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştü. Jackson, eyaletin başkenti Brisbane’de düzenlenen, evine 400 kilometre mesafedeki cenazeye katılamadı.


Covid-19’la mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle eyalet dışına gitmesi yasak olan Jackson, üzüldü ve en azından çok sevdiği teyzesinin anısına anlamlı bir şey yapmak istedi.

Ona sevgisini göstermek için araziye kalp çizecek çekilde tahıl serpti. Tahılları yemeye giden binlerce koyun kalp oluşturdu. ‘Koyunlardan kalp’ bir dronla görüntülenince sosyal medyada paylaşıldı ve çok sayıda kişiye ulaştı, TV kanallarında ve haber sitelerinde de yer buldu.

“Çaresiz hissettim. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra yere dev bir kalp çizmek geldi aklıma. Bu kalp teyzeminkinin yanında çok küçük kalır” diyen Jackson, pazartesi günkü cenaze öncesinde görüntüyü akrabalarına da yolladı. Cenaze töreninde görüntü Debby’nin sevdiği bir şarkı eşliğinde gösterildi.

Geçmişte koyunlarıyla başka ‘sanat eserleri’ de yaptığını anlatan Jackson, “O bunları çok severdi, en büyük destekçilerimdendi” dedi.

Debby’nin kendisini en son yeni kısıtlamaların uygulamaya konmasından kısa süre önce, mayıs ayında ziyaret ettiğini anlatan Jackson, “Bu kalp ve bu kadar çok ses getirmiş olması onun hoşuna giderdi” ifadelerini kullandı.

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