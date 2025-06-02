Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: İki ölü, 15 yaralı 

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesiyle iki kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki cenaze töreninden sonra Ankara’ya yola çıkan H.İ.K idaresindeki Ankara plakalı midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Duran Lalek ile Hasan Özcan yaşamını yitirdi, beşi ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.

Midibüsteki bir yolcu kazaya dair şunları söyledi: “Şoför hızlı gidiyordu, freni tutmadı, devrildi. Sivas, Şarkışla Emlakkale köyünden geliyorduk, Ankara’ya gidiyorduk. Yolda hafif yağış vardı. Bir anda oldu, ne olduğunu anlayamadık.”