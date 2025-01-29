Cemaat namaz kılarken camiye torpil attı

Elazığ’da bir kişi cemaat namaz kılarken camiye torpil atıp kayıplara karıştı.
Mustafapaşa Mahallesi Kışla Camisi’ne dün gelen bir kişi, cemaatin namaz kılarken kapı önünden içeriye torpil attı.
Halının üzerinde patlayan torpil cemaatteki bazı kişileri korkuturken, ön saflarda bulunanlar namaza devam etti.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Cemaat namaz kılarken camiye torpil attıhttps://t.co/befC3babUF pic.twitter.com/JCXF5cPZWq— Diken (@DikenComTr) January 29, 2025