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Yaramazlara biraz batar!

Cem Yılmaz uyardı: ‘Ben Cem, hemen 1500 IBAN’ıma atıver’e inanana artık ne diyeyim

Komedyen Cem Yılmaz dolandırıcılara karşı halkı uyardı: “Çaresizliği anlıyorum da yahu ‘Ben Cem, hemen 1500 IBAN’ıma atıver’e inanana artık ne diyeyim.”

Fotoğraf: Muhsin Akgün

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin, abisinin ya da oyuncu arkadaşı Zafer Algöz’ün adını kullanarak dolandırıclık yapıldığına dair duyumlar aldığını söyleyen Yılmaz, “Böyle bir şey yok” diye uyarmak zorunda kaldı.


Yılmaz paylaşımında şunları kaydetti: “Sosyal medyadan bu ara sıkça Restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp Kardeş meraba ben Cem Yılmaz ım ! Yok işte ben abisiyim :)) Zafer abinin selamı var gibi kartım pinini unuttum az sonra bizim yeğen gelecek 1700 lira veriver gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 ibanıma atıvere inanana artık ne diyeyim .Duyurum olsun Ben, biz ,yakın çevremin böyle bi huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu.”

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