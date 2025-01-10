Cem Küçük: Emekliler gelinen durumdan hiç memnun değil

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Emekliler gelinen durumdan hiç memnun değil. Belki bir iyileştirme olur diye beklediler. En azından yüzde 10 eklense iyi olur diye düşünüyorlar. Yoksa 20 bin TL alan 22 bin alınca zengin olmayacak ama adalet sağlanacaktı. 60 yaşın üzerindeki vatandaşların büyükşehirlerde çoğu çalışıyor. Önceden geçim sıkıntısı çekmeyen çalışan emekliler şu an sıkıntı yaşıyorlar.

Asgari ücretliler durumdan memnun değil. Büyükşehirlerde asgari ücretli çalışan çok değil. Ama oransal olarak yüzde 30 her çalışanı etkiliyor. 30 bin alan biri asgari ücrete yüzde 30 verilince 39 bin alacak. Hâlbuki 40 verilse 42 bin alacaktı.

İşverenler asgari ücretten memnunlar. Kastım büyük, yanında 500 ve üzeri personel çalıştıranlar değil. 10 kişi, 30 kişi çalışanlar. Ama onlar da yüksek vergilerden şikâyetçiler. Vergi meselesi daha basit olmalı.

Esnaf ve vatandaşın en büyük şikâyeti kiralar. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Özellikle iş yeri kiraları uçmuş durumda. Plazalardaki ofisler cep yakıyor. Son Los Angeles yangını gibi nefessiz bırakıyor. Kiralara acil çözüm lazım.

Cem Küçük’ün yazısı