Cem Küçük: Asgari ücrette beklenti 23 bin ila 25 bin liraydı, hayırlı olsun

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Asgari ücrette genel beklenti 23 bin TL ile 25 bin arasında idi. Ancak 22.104 lira olarak açıklandı. Hayırlı olsun.

Çalışanlar için, özellikle Anadolu’da çalışanlar için rakam ne kadar iyi olursa o kadar anlamlı oluyor. Ama asgari ücretten bir tık daha önemli olan emekli maaşları…

Emekliler geçen seneden beri ciddi mağdur durumdalar. Memurlara verilen 8 bin TL seyyanen zam onlara verilmedi. Bugün en düşük emekli maaşı 12.500 TL. Çalışanın aldığı maaşla emeklinin aldığı maaş arasında fark oluştu. Emeklilerin durumunun acilen düzeltilmesi lazım. O yüzden 2025’ten başlayarak emeklilere iyileştirici rakamlar verilmeli…

Suriye olayı insanlara umut oldu. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan oylarını artırdı. Siz bakmayın muhaliflerin içi boş yorumlarına. Millet Suriye’de neyin ne olduğunu, Türkiye’nin ana aktör olduğunu, askerî anlamda çok güçlü konuma geldiğini görüyor ve biliyor.

Zaten terör, dış politika, Orta Doğu vb. konularda AK Parti’nin rakibi yok. 2023 seçimleri bu minvalden hareketle kazanıldı. Millet, AK Parti ve Sayın Erdoğan’ın son 22 yılda yaptıklarını da görüyor. Hakkını da hep teslim etti.

Geriye sadece ekonominin düzelmesi kaldı. 1,5 yıldır Mehmet Şimşek öncülüğünde bir istikrar yakalandı. Döviz neredeyse 1,5 yıldır sabit. Sadece maaşların iyileşmesi ve alım gücünün artması kaldı.

Cem Küçük’ün yazısı