Cem Kılıç: Çalışanlar ve işverenler için gelir vergisi ve bordro parametrelerindeki değişiklikler

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Çalışanlar ve işverenler için önemli konulardan biri de gelir vergisi ve bordro parametrelerindeki değişiklikler. 30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 329 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği, 2025 yılı gelir vergisi oranlarını ve çeşitli istisnaları netleştirdi. Gelin, bu değişikliklere birlikte bakalım.

329 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2025 takvim yılında elde edilen gelirler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlendi. Bilindiği üzere, gelir vergisi tarifesinde gelir dilimlerine bağlı olarak artan oranlı bir vergilendirme söz konusu. 2025 yılı için geçerli olan tarife ise şu şekilde:

– 158.000 TL’ye kadar olan gelirler için: %15

– 158.000 TL – 330.000 TL arası: İlk 158.000 TL için 23.700 TL, fazlası için %20

– 330.000 TL – 1.200.000 TL arası: İlk 330.000 TL için 58.100 TL, fazlası için %27

– 1.200.000 TL – 4.300.000 TL arası: İlk 1.200.000 TL için 293.000 TL, fazlası için %35

– 4.300.000 TL’den fazla gelirler için: İlk 4.300.000 TL için 1.378.000 TL, fazlası için %40.

Cem Kılıç’ın yazısı