Cem Erciyes: TRT Radyo 3’te hala en iyi müziği dinliyorum

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12 yaşındayken yaptığım gibi bugün de müzik dinlemek için her seferinde önce TRT Radyo 3’ü açıyorum. Arabada, evdeki müzik setinde, iş yerinde internet üstünden bilgisayarda… Hala en iyi müziği orada dinliyorum, en çok oraya kulak veriyorum. Sevdiğim şarkıları ve sanatçıları tekrar dinlemek, onlar hakkında yeni bir şeyler öğrenmek ve hatta yeni keşifler yapmak mümkün oluyor. TRT 3’ü açtığımızda kaset çalarda hazır bulundurduğumuz boş kasetlerin yerini şimdi ‘Shazam’ aldı. Nasıl eskiden kayıtlar yapıp müzik dünyamızı zenginleştiriyorsak bugün de Shazam’da tanımlayıp Spotify’da çalma listelerimize ekleyerek Radyo 3 sayesinde keyfetmeyi sürdürüyoruz.

TRT Radyo 3, benim hayatımı güzelleştirip zenginleştirmeye devam ediyor.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, radyoma uzun ömürler diliyorum.

Cem Erciyes’in yazısı