Çekya’da kendisine bilerek Covid-19 bulaştıran şarkıcı öldü

Çekya’da kasıtlı olarak Covid-19’a yakalanarak bazı kısıtlamalardan muaf olmaya çalışan 57 yaşındaki şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti.

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BBC News’a konuşan Horka’nın oğlu Jan Rek, annesinin aşısız olduğunu, babası ve kendisinin Covid-19’a yakalandığı dönemde kendisini korumayıp hastalandığını söyledi.

Rek, babasının ve kendisinin aşılarını yaptırdığına işaret ederek ancak annesinin aşıyı reddettiğini ve testleri pozitif çıkmasına rağmen izole olmadığını belirtti.

Horka, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre sonra sosyal medya hesabındaki paylaşımda iyileştiğini belirtse de dün yaşamını yitirdi.

Ülkenin ünlü müzik gruplarından biri olan Asonance’in solisti olan Horka, paylaşımında, “Şimdi tiyatro, sauna, konser olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Çekya’da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere çok sayıda mekana giriş hakkı kazanmak için aşı yaptırmak veya yakın zamanda salgını atlatmış olmak gerekiyor.

Çekya’daki Covid-19 vaka sayısı son günlerde salgının en yüksek seviyelerine ulaşırken 10,7 milyonluk nüfuslu ülkede vaka sayısı 28 bini geçti.

Ülkede nüfusun yaklaşık 63’üne iki doz aşı yapıldığı belirtiliyor.