Çekimleri biten ‘Batgirl’ uçamadan rafa kaldırıldı

Warner Bros Discovery, Leslie Grace, Michael Keaton and Brendan Fraser’in rol aldığı ve çekimleri biten post-prodüksiyon aşamasındaki Batgirl filmini yayınlamayacağını duyurdu.

Fotoğraf: DC Films

‘Ms Marvel’ın yönetmenleri Adil El Arbi ve Bilall Fallah’ın yönettiği film, Warner Bros’un özellikle stream platformu HBO Max için yaptığı filmler kapsamında 2021’de çekilmeye başlanmıştı.

Ancak Warner Bros açıklamasında filmin sinema salonlarında ve HBO Max’te gösterilmeyeceği ifade etti.

Batgirl’ü Grace’in oynadığı filmde Keaton yeniden Batman’i canlandırıyordu. Brendan Fraser’sa filmin kötü adamıydı.

Hollywood Reporter’ın aktardığına göre filmin bütçesi kararda etkili oldu. Pandemi döneminde çekilen filmin maliyetinin 90 milyonu bulduğu belirtildi. Ortalama bir DC filminden düşük olmakla birlikte ‘Batgirl’ün izleyicinin bir DC filminen beklentilerini ve gösterim masraflarını karşılamayacağına karar verildiği söyleniyor.

New York Post’un isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberindeyse bütçenin 100 milyon doları aştığı ve deneme gösteriminde başarız olduğu yazıldı.