Çayırhan maden ocağında göçük: Biri ağır 13 işçi yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden ocağında, gece saatlerinde göçük meydana geldi. Biri ağır, 13 işçi yaralandı.
TRT Haber’in aktardığına göre Hırkatepe Mahallesi’ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.
Makinelerin yakınında çalışan 13 işçi basınç etkisiyle yaralandı.
Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan iki işçiyse Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, olay sırasında maden ocağında 29 işçinin olduğunu bunlardan 13’ünün yaralandığını belirterek “Yaralılardan ikisi Ankara’ya sevk edildi, 11’i Beypazarı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı” dedi.