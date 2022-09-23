Çavuşoğlu: Çeşitli alanlarda ABD’yle birlikte çalışırsak çok şey başarabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’yle Türkiye ilişkilerinin sağlam bir temel üzerine inşa edildiğini belirterek, “Çeşitli alanlarda birlikte çalışırsak çok şey başarabiliriz” dedi.

Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM’ 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’a giden Çavuşoğlu, ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyinde konuştu.

Çavuşoğlu iklim değişikliği, çatışmalar, terörizm, gıda ve enerji güvenliği gibi ortak zorluklar karşısında uluslararası sistemin, iş birliğine dayalı ciddi bir reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre Türkiye’nin göç, enerji güvenliği, gıda güvenliği ve ‘terör’ gibi küresel zorluklarla mücadelede doğrudan yer aldığını anlatan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

* Bu çatışmaların istikrar ve refahımıza etkilerini en aza indirgemek için proaktif bir dış politika izlememiz gerek. Neticede Türkiye, küresel piyasalara entegre bir piyasa ekonomisi ve herhangi bir çatışma bizi doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Ukrayna, Rusya, Afganistan, Libya, Suriye, Balkanlar, Orta Asya gibi konularda aktif politikamız bir seçim değil, stratejik bir zorunluluk.’

Türkiye ve BM’nin arabuluculuğunda varılan İstanbul tahıl anlaşması ile Türkiye’nin Balkanlar ve Libya’daki çabalarını örnek veren Çavuşoğlu, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’yi Çin ve Rusya ile Balkanlar’da rakip gördüğünü ifade etti.

* Komşularımıza yönelik yaptırımlara BM destekli olmadıkça katılmamız kolay değil. Çünkü en yüksek bedeli biz ödüyoruz ve dikkatli bir politika yürütmezsek arabulucu rolü üstlenemeyiz.

* ABD’yle ilişkilerimiz hiçbir zaman kolay olmadı ama sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş durumda. Çeşitli alanlarda birlikte çalışırsak çok şey başarabiliriz.