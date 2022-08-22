Casus yazılım Pegasus’u geliştiren şirkette yeniden yapılanma: CEO değişiyor

İsrail’de ‘Pegasus’ casus yazılımı geliştiren siber güvenlik şirketi NSO Group’un CEO’su Şalev Hulio’nun görevden ayrılacağı açıklandı.

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Britanya’da yayımlanan Guardian’ın aralarında olduğu medya kuruluşları ortaklaşa bir çalışma yaparak NSO Group’un otoriter rejimlere casus bir yazılım sattığını ortaya çıkarmıştı. Pegasus adlı yazılımın, telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı tespit edilmişti. Türkiye’den yaklaşık 500 numaranın izlenmek için NSO müşterileri tarafından seçildiği belirlenmişti.

Şirketin sözcüsü, yeniden yapılanma sürecine girdiklerini, bu kapsamda Hulio’nun ayrılacağını, şirketin operasyon direktörü Yaron Şohat’ın onun yerine geçeceğini söyledi.

NSO Group’un NATO üyesi ülkelere satış yapmaya odaklanacağı belirtilirken, Times of Israel gazetesinde yayımlanan haberde, ismi açıklanmayan bir şirket yetkilisinin, yeniden yapılanma sürecinde çalışanların yüzde 13’ünü teşkil eden 100 kişinin işten çıkarılacağını aktardığı kaydedildi.