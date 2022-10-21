Canlı yayında Latif Şimşek’i döven Topal’a tahliye

Tartışma programında gazeteci Latif Şimşek’i dövdüğü gerekçesiyle hakkında 13 ay 15 günden beş yıl altı aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Topal’ın tahliyesine karar verildi.

6 Ağustos’ta TV 100’de yayımlanan ‘Gündeme Dair’ isimli, müşteki Latif Şimşek ve Milletvekili Cemal Enginyurt’un konuk olduğu program sırasında ikili tartışmış, Emrah Topal, Latif Şimşek’i yumruk ve tokatla dövmüştü.

İstanbul 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Topal bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Topal, olay günü ‘bir anlık gafletle’ öfkesini kontrol edemeyip müştekiye yönelik fiziki müdahalede bulunduğunu, bu sebeple çok pişman ve üzgün olduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Topal, “Hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmış ise de kesinlikle müştekiye hakaret etmedim, tehdit etmedim. Ortamda doğal olarak bir ses yükselmesi vardı ama benim müştekiye yönelik hakaret ve tehdidim olmamıştır. Şu anda yapmış olduğum hatanın bedelini zaten ödüyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Şimşek’in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Dosyadaki mevcut görüntü çözümünün hatalı olduğunu düşündüklerini ifade eden Üçgül, CD’nin yeniden çözümü için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istedi.

Topal’ın avukatıysa dosyadaki suçun ‘basit yaralama’ suçu olduğunu savunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Topal’ın tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.