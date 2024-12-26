Candan Yıldız: Hüda-Par, Kültür Bakanlığı'nı bile hizaya getirebilecek bir zemine sahip artık

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İsrail’in Gazze’deki katliamlarını protesto etmek için kafeleri basmalar, camlarını kırmalar, başka alanlara yönelik tehditkâr tutumların da alanını genişletmiş gibi görünüyor.

Yoksa Devlet Tiyatrosu’na ait bir oyunu günler öncesinden ‘karalamak’ kolay olmasa gerek.

Hüda-Par, Kültür Bakanlığı’nı bile hizaya getirebilecek bir zemine sahip artık…

…Gelelim Devlet Tiyatroları’nın Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’nde oynan oyuna… Oyunun adı Kocamın Karısı… Sahne Sur’a komşu Kayapınar Belediyesi’nin sınırlarında. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü Sur’da Hüda-Par, esnaf tabanlı örgütlü. Hatta son gidişimde o bölgede farklı ideolojideki esnafın gönderilmek istendiği konuşulan bir konuydu.

Hüda-Par oyunun sahneleneceği günün öncesinde Diyarbakır (X) hesabından “Karımın Kocası adlı ahlak dışı tiyatro oyunu, kasıtlı olarak toplumsal yapımızı ve değerlerimizi hedef almaktadır. Sahabe ve peygamberler şehri olan Diyarbakır’da, İslam’a ve örflerimize aykırı bu tür etkinlikleri düzenleyenler ve destekleyenler art niyet taşımaktadır. Toplumun ahlaki değerlerini hedef alan, bir kadının aynı anda birden fazla erkekle ahlaksızca yaşam sürmesini normalleştirmeye çalışan bu tür projeler, bilinçli şekilde hayata geçirilmektedir. Bu ahlaksız tiyatro gösteriminin ilimizde sergilenmek istenmesi yasal olarak da suçtur. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.”

Yetkilileri göreve davet eden Hüda-Par, kendisi yetkiyi aldı ve oyunun oynandığı binanın dışında bir grupla gelip tekbir sesleri eşliğinde oyunun iptal edilmesini istedi.

Hüda-Par kazandı ve oyunun adı ‘Evlilik Komedisi’ olarak değiştirildi.

Candan Yıldız’ın yazısı