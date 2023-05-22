Kaftancıoğlu’nun Babala TV gözlemleri: Oğuzhan Uğur şaşırttı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala TV yayınına ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Kılıçdaroğlu, dün Oğuzhan Uğur’un sunduğu ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katılmıştı.

Çekimi yedi saat süren yayın, çarşamba akşamı 21:30’da yayınlanacak.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yayına ilişkin gözlemlerini maddeler halinde paylaştı:

*Sahada sıklıkla gözlemlediğim iktidar temsilcilerinde olmayan asgari nezaketin, iktidara oy vermiş, vermeye devam edecek olan seçmende fazlasıyla olduğu,

*İktidar destekçilerinin bugün yazdıklarıyla birleştirdiğimde seçmenlerinin kendileri gibi davranmamış ve Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinin salondaki seçmenlerine ulaşmış olmasından aşırı rahatsız oldukları,

*Moderasyonu yapan Oğuzhan Uğur’un benim için de şaşırtıcı ultra pozitif enerjisi, objektivitesi, katılımcıyı yargılayan değil, anlayan, hak veren tutumu,

*Kılıçdaroğlu’nun bütün katılımcıların kimi zaman saygı sınırlarını zorlayan (bana göre elbette) sorularına ve yorumlarına büyük bir özgüven, içtenlik ve saygıyla yanıt vermesi.

Kaftancıoğlu gözlemlerini şöyle noktaladı: “Dün geceki çekimlerle birlikte bir kez daha Erdoğan’ın neden Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmadığını ve çıkamayacağını görmüş oldum. Kendi seçmenlerinin de görmüş olduğunu düşünüyorum aynı zamanda.”

Kabaktepe’ye çağrı

Kaftancıoğlu, ardından AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye çağrıda bulundu:

“Madem karşı karşıya gelmeyi kabul etmiyor genel başkanınız. Moderatörü kendileri belirlemek koşuluyla 100 CHP’linin karşısına Erdoğan’ı, kendisinin belirleyeceği 100 AK Partilinin karşısına da Kılıçdaroğlu’nu çıkaralım eşit koşullarda (Sayıyı ve koşulları da siz belirleyebilirsiniz). Fikrimi cumhurbaşkanı adayımızla paylaşmadan yazıyorum ve ikna edebileceğime inanıyorum. Gelin var mısınız?”