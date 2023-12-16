Çanakkale’de Kepez Çayı taştı, ağaçlar şiddetli akıntının etkisiyle sürüklendi

Çanakkale’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı.

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Çanakkale’de dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Çevrede yaz aylarındaki yangınlardan sonra toprağa tutunamayan ağaçlar, çayda akan suyun şiddetiyle sürüklendi.

Çayın denizle bağlandığı noktadaki köprünün akış menfezlerini tıkayan ağaçlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırıldı. Tıkanan çayın denize daha kolay akması sağlandı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan sağanağa ilişkin “Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok” dedi.