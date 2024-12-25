Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre yarın iptal edilen seferler şöyle: