Çanakkale Savaşları'nın 110'uncu yılı: Anzak Koyu'nda şafak ayini düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yılı nedeniyle Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ yapıldı.
Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.
Anzak Günü’yse Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915’te Gelibolu’da karaya çıkışının yıldönümü olarak anılıyor.
İngiltere Prensesi Anne, şafak vakti başlayan programdaki konuşmasında 110 yıl önce bu topraklarda savaşan askerlerin unutulmadığını söyledi.
Prenses 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yapan Anzak askerlerinin yazdığı mektuplardan bazı bölümleri okudu.
Ayinde Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan koro, şarkılar söyledi, Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maoriler’in ‘karanga’ adı verilen ve ‘Hoşgeldiniz’ anlamına gelen seremonisi yapıldı.
Programda, 2’nci Kolordu Komutanlığı’ndan Yarbay Özkan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın yanısıra Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşları okundu, dua edildi.