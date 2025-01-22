Çanakkale Boğazı'nda seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden başladı.
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
GESTAŞ AŞ, sisin etkisini kısmen yitirmesinin ardından Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin 10.30, Çanakkale-Eceabat hattındaysa 12.00 itibarıyla yeniden başladığını belirtti.
Seferlerin Eceabat’tan çift saatlerde, Çanakkale’den ise tek saatlerde yapılacağı duyuruldu.
Çift yönlü olarak durdurulan transit gemi geçişlerinin, sisin etkisini yitirmesinin ardından normale dönmesi bekleniyor.