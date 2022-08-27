Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı girişinde bir kargo gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Ukrayna’dan Yunanistan’a giden 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı Yalıköy adlı kargo gemisi, Boğaz’ın Marmara Denizi yönündeki girişinde bulunan Gelibolu Bolayır mevkisi önlerinde henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-15 römorkörüyle KEGM-9 hızlı tahlisiye botu geminin bulunduğu bölgeye gönderildi.

Karaya oturan geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.