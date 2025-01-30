Can Yaman yeniçeriyi oynadı: 'El Turco' 31 ülkede yayınlanacak

Ay Yapım’ın yapımcılığını yaptığı başrolünde Can Yaman’ın yer aldığı tarihi drama dizisi ‘El Turco’, 21 Mart’ta 31 ülkede yayınlanacak.

Fotoğraf: Variety

Dizinin senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim yazarken yönetmenliğiniyse Uluç Bayraktar yaptı.

Yazar Orhan Yeniaras’ın ‘El Turco: II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri’ kitabından uyarlanan dizi Osmanlı’nın 1683’te Viyana’yı fethetmek için düzenlediği seferi anlatıyor.

Yaman’sa filmde savaşta yaralanıp İtalyan Alp’lerindeki Moena köyüne sığınan ve orada kahraman olarak görülen yeniçeri Hasan Balaban’ı canlandırıyor.

İngilizce çekilen ve yabancı oyuncuların da yer aldığı yapım Türkiye’de Gain, Brezilya’da Globoplay, Panama’da TVN, Honduras’ta Canal 11, Rusya’da IVI, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’da Voyo’da eş zamanlı yayınlanacak.

Altı bölümden oluşan dizi Ortadoğu’da Starzplay, İtalya’daysa Mediaset platformunda gösterime girecek.