Sıralama değişti: IMDb’ye göre Türkiye’nin en popüler 10 oyuncusu

Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgi içeren çevrimiçi veri tabanı IMDb tarafından düzenli olarak yayınlanan ‘Starmetre Türkiye’ verileri belli oldu. Listede birinci sırayı ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizisinin yıldızı Devrim Özkan aldı.

IMDb StarMetre Dünya ve Türkiye’deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı bir liste. Sıralamalar, IMDb’deki ünlünün sayfasını ziyaret eden kişilerin sıklığı ve sayısı dahil olmak üzere çeşitli istatistiksel göstergelere dayanıyor.

Bu listeye göre Türkiye’nin en popüler 10 yıldızı şöyle sıralanıyor:

Devrim Özkan

‘Vatanım Sensin’, ‘Vuslat’, ‘Ramo’ ve ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizilerinde oynayan 24 yaşındaki Devrim Özkan sıralamanın en tepesine yerleşen isim.

Devrim Özkan

Tuba Büyüküstün

Çok sayıda dizi ve film projesinde yer alan, son olarak Netflix’te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisiyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün listede ikinci sırada.

Tuba Büyüküstün

Hande Erçel

‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin yıldızı Hande Erçel listenin üçüncüsü.

Hande Erçel

Kıvanç Tatlıtuğ

‘Aşkı Memnu’, ‘Kuzey Güney’, ‘Kelebeğin Rüyası’, ‘Aşıklar Bayramı’ gibi çok sayıda projede yer alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ listenin dördüncü sırasına yerleşti.

Kıvanç Tatlıtuğ

Can Yaman

Rol aldığı dizileri yurt dışında da gösterilen ve büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman listenin beşinci sırasında yer alıyor.

Can Yaman

Tchéky Karyo

‘Baruh Djaki (Zeki) Karyo’ adıyla İstanbul’da doğan ve doğum yeri sebebiyle Türkiye listesine giren Fransız oyuncu, müzisyen ve belgeselci Tchéky Karyo listenin altıncı sırasında.

Tchéky Karyo

Kerem Bürsin

‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde Hande Erçel’le partner olan Kerem Bürsin listenin yedinci sırasında yer alıyor.

Kerem Bürsin

Demet Özdemir

‘Erkenci Kuş’, ‘Aşk Taktikleri’, ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gibi dizilerin yıldızı Demet Özdemir listenin sekizinci sırasında.

Demet Özdemir

Ennis Esmer

Ankara doğumlu Türk asıllı Kanadalı aktör ve komedyen. 2003 yılında The Toronto Show adlı kısa süren bir dizide rol aldı ardından televizyon ve sinemaya projeler üretti. Esmer listenin dokuzuncu sırasında yer alıyor.

Ennis Esmer

Dilan Çiçek Deniz

‘Çukur’, ‘Alev Alev’ gibi dizilerle adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz listenin onuncu sırasında.