Can Coşkun: MHP oy kaybetmedi

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MHP oy kaybetmedi.
Dün konuştuğum araştırmacı Semih Turan, son ölçümlerinde MHP’nin yüzde 8-10 aralığındaki yerini koruduğunu söyledi.
Görünen o ki, Bahçeli’nin İmralı çağrısı MHP tabanında bir erimeye yol açmamış.
“Sürecin ilerleyen safhaları bu durumu değiştirir mi” sorusu sorulacaktır.
Dün bu satırlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni döneme dair stratejisine ilişkin son kulis bilgilerine yer vermiş, yeni günde CHP ile devam edeceğimi belirtmiştim.
Başlayalım…
CHP’nin yerel seçim sonrası oluşturulan araştırmacı havuzundan sonuçlar düşmeye başladı.
Birçok yerde olağan dışı bir oy değişikliği görülmedi.
Belediyelerin karnesi hazırlanmaya başlandı, Mart ayında Genel Merkez tarafından “1 yıllık performans notları” verilmiş olacak.
Bunun ardından araştırmaların yönü yerel seçim odağından ayrılarak genel siyasete dönecek.
Birkaç öncü araştırma, genel siyasetin nabzını ölçmeye başladı bile…
CHP’nin ne yapacağına gelirsek…
“Bekle, gör” dönemi bitti.