Can Coşkun: Erdoğan sürece 'yeni pencere' adını koydu

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Geçtiğimiz hafta bu köşede Beştepe kulislerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’daki temaslarında yeni sürecin adını koyacağını ve ilk kez geniş bir değerlendirme yapacağını yazmıştım.

Erdoğan, uzun uzadıya beklentilerini anlattı ve sürece “yeni pencere” adını koydu.

Gerçi aynı dakikalarda DEM Parti’nin İmralı heyeti de “önce barış sonra çözüm” ismini tartışmaya açtı.

Yeni konjonktür bakalım hangi ismi sahiplenecek…

Ayrıca Akdeniz Belediyesi’ne atanan kayyum ile Beşiktaş Belediyesi’ne dönük ihale operasyonlarıyla sürecin adı değil niteliği de değişecek mi, göreceğiz.

Zira “suç örgütü lideri” olarak lanse edilen ve belediyelere ihale operasyonunda adı geçen ismin TBMM, THY ve Yargıtay’a da ihale yoluyla işler yaptığı anlaşıldı.

Süreç sarpa mı sarıyor, başa mı sarıyor?

‘Yeni pencere’den içeri kim alınıyor, kimler aşağı atılıyor?

Can Coşkun’un yazısı