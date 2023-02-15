Can Ataklı: Zenginler bağışlarını milletin cebinden yapmış olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi boyutuna ilişkin ayrıntıları açıkladı öneki gün. Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı’nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınacak.

AFAD, Türk Kızılay tarafından ilan edilen hesaplara yapılan bağışların indirilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak. Ayni bağışlar AFAD ve yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabilecek. Yine bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla indirim konusu yapılabilecek ve yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak. Bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek.

Aslında bu şu demektir:

Vatandaş kendi gelirinden bağış yaparken, zenginler ise bağışlarını milletin cebinden yapmış olacaklar.

Can Ataklı’nın yazısı