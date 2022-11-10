Can Ataklı: Yargının çifte standardı çok rahatsız edici

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı. Çünkü AKP sözcüsü Ömer Çelik bir twit atarak “Kolivar’ın Türk milletine hakaret ettiğini, nefret suçu işlediğini, ayırımcılık yaptığını” ileri sürdü. Savcılar bu twit üzerine anında harekete geçtiler ve Kolivar’ı gözaltına alıp tutukladılar.

Kolivar “Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir” dedi.

Aşağı yukarı aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu’na yönelik attığı twitte şunu yazdı; “PKK mensuplarını sözde ‘gazeteci’ diyerek savunan, Türkiye’de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!”

Baştan aşağı hakaret olduğu gibi nefret suçu, iftira ve ayırımcılık var bu ifadede.

Ancak savcılar AKP sözcüsünün twiti üzerine “resen” harekete geçerken Soylu’nun söylediklerine bakmıyorlar bile.

Yargı sistemi bu kadar açık bir çifte standartla yürüdüğü sürece devletin ağır yara alması kaçınılmazdır.

Can Ataklı’nın yazısı