Can Ataklı: TOGG otomobilleriyle ilgili sayısız şikayet var

Tamamen tesadüf sonucu “satılık TOGG” ilanı gördüm.

Fiyatı kaçaymış diye baktım önce.

1 milyon 550 bin lira yazıyordu.

Bunun üzerine merak edip “Başka satan var mı, fiyatlar ne durumda” diye merak edip “sahibinden.com” sitesine girdim.

Bir de ne göreyim, 100’e yakın satış ilanı var.

Fiyatlar 1 milyon 350 bin lira 1 milyon 650 bin lira arasında.

Satış ilanlarında “menzil” belirtildiğine göre demek ki uzun menzilli olanlar daha pahalı.

TOGG çıkalı daha çok olmadı, şu anda kullanılan en eski araç bir yıllık.

Üstelik henüz on binlerce araç trafikte değil.

Ama buna rağmen çok sayıda TOGG sahibi aracını satışa çıkarmış.

Acaba bunlar ihtiyaçtan dolayı mı satılıyor, bilemiyorum.

Ama bu ihtimal pek akla yakın değil.

Çünkü bu araçlar çıktığında yoğun bir kuyruk oluştu, Erdoğan araca sahip olmak isteyenler arasında çekiliş yapılacağını söyledi, 20 bin kişiye kurada otomobil çıktı.

Yani alıcılar bu araçları bilerek, isteyerek ve paraları olduğu için satın aldı.

Yani “Alayım, sonra kârıyla satarım” diyenlerin oranı yüksek değildir.

O halde TOGG sahiplerinde büyük ihtimalle hayal kırıklığı var.

O zaman aklıma geldi, “Şikayetim var sitesinde TOGG’la ilgili şikayet var mı?” diye baktım.

Daha da şaşırdım.

Çünkü burada TOGG otomobilleri ile ilgili sayısız şikayet var.

Ben baktığımda sitede 330 şikayet vardı.

Bunların çoğu şarj ile ilgili, kullanıcılar şarjın belirtilen menzillerden çok daha önce bittiğinden yakınıyor.

Diğer ağırlıklı şikayet ise otomobilin kendiliğinden kasılıp kalması ve çalışmaması.

Bu nedenle her seferinde yetkili kurumu arayıp otomobilin yeniden çalıştırılmasını isteyenlerin şikayetleri sıralanmış sitede.

Can Ataklı’nın yazısı