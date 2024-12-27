Can Ataklı: Şu sıralar iktidara bağımlı bir gazeteci, akademisyen olmak gerçekten çok zor

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Şu sıralar iktidara bağımlı bir gazeteci, akademisyen olmak gerçekten çok zor.

Her gece ekranlara çıkıyorlar, bütün görevleri Erdoğan’ı övmek.

Konu Suriye, muhalefete saldırma, din istismarı olunca işleri çok kolay.

Ama sıra ekonomiye gelince iş değişiyor.

Çünkü ekonominin ne kadar kötü olduğunu ve daha da kötüye gittiğini herkes gibi en akılsız ve bilgisiz yandaş gazeteci, akademisyen de biliyor.

Her ne kadar iktidardan beslenerek geçinseler de enflasyonun hayat pahalılığının ve durdurulamayacak kötü gidişin farkındalar hepsi.

Ama ne çare ki iktidarı, Erdoğan’ı savunmak zorundalar.

Eleştirmeleri, sorgulamaları karşı çıkmaları mümkün değil.

Kimseyi memnun etmeyen asgari ücret konusunda da ne yapacaklarını bilemiyorlar.

Çareyi sadece rakamlara sığınarak savunma yapmakta buluyorlar.