Can Ataklı: Soylu’nun tutumu AKP’de de rahatsızlık yaratmaya başladı

Süleyman Soylu “şirazesinden” iyice çıktı. Herkese küfürler ediyor, hakaretler yağdırıyor. Bütçe görüşmelerinde yine ortalığı birbirine kattı. Erdoğan’ın bir memuru olarak katıldığı Bütçe komisyonunda seçilmiş kişilere olmadık sözler söyledi. Buna tepki gösterilmesine daha da öfkelendi birkaç kez yerinden fırlayıp karşısındaki seçilmişleri dövmeye bile kalktı.

Türkiye böyle bir siyasetçiyi daha önce görmüş müydü tam hatırlamıyorum. Ancak 46 yıllık meslek yaşamımda siyaseti bu kadar çirkinleştiren, ağzından tek güzel bir kelime bile çıkmayan, sadece karalayan, bağıran çağıran bir başka bakan tanımadım.

Anlaşıldığı kadarıyla Soylu’nun bu tutumu AKP içinde de rahatsızlık yaratmaya başladı. Siyaset kulislerinde örneğin Hulusi Akar’ın Soylu ile fazla birlikte görünmemek için çaba harcadığı, Numan Kurtulmuş ve Ömer Çelik’in de Soylu’dan uzak durdukları söyleniyor. Ancak en önemlisi Erdoğan’ın da artık ciddi rahatsızlık duyduğu konusunda bazı bilgiler aldım.

Can Ataklı’nın yazısı