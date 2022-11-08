Can Ataklı: Soylu belli ki büyük panikte

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu belli ki büyük panikte. Kılıçdaroğlu’nun “Uyuşturucu” çıkışından bu yana telaş içinde operasyonlar yaptırıyor. Soylu bu operasyonlarla kendini aklamak isterken aslında Türkiye’nin nasıl uyuşturucu batağına saplanmış olduğunu da itiraf etmiş gibi oluyor.

Son iki gün içinde iki olay yaşadık. Birincisi aylardır “kırmızı bültenle” aranan bir Sırp mafya lideri İstanbul’da yakalandı. Soylu bunu polisin büyük bir başarısı gibi sundu.

İyi de bu adam beraberindekilerle birlikte Türkiye’ye nasıl girdi, bir villa tuttu, kendi düzenini kurdu, bunların cevabı yok. İkincisi Bursa’da büyük bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Tabii bu operasyon da bu batağın kaynağına inmek değil sivrisinekleri toplamaktı. Soylu’nun açıklamasına göre 1732 polis, iki helikopter, 3 İHA ve 4 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda çok sayıda “sokak satıcısı ve imalatçı” yakalandı. “Bu meselenin kökünü kurutmaya, kökü kuruyuncaya kadar mücadeleye devam etmeye ant içtik” diyen Soylu yaptıkları çok başarılı çalışmalar sonunda her hafta 5 bin sokak satıcısı ve uyuşturucu imalatçısının toplandığını açıkladı.

İyi de her hafta 5 bin sokak satıcısı toplanıyorsa bu ayda 20 bin eder, operasyonlar üç aydır sürüyor olsa bu sayısı 60 bin demektir. Yani sokaklarda sebze meyve satan işportacılardan daha çok uyuşturucu satıcısı dolaşıyormuş. Ortada yakalan tek “baron” bile yok.

Can Ataklı’nın yazısı