Can Ataklı: Sırtını saraya dayayanların elbette pek korkusu olmuyor

Sırtını saraya dayayanların elbette pek korkusu olmuyor Türkiye’de.

Çünkü “Yeni Türkiye” dedikleri ülkede “Saraya biat edersen cenneti dünyada yaşarsın” sloganı geçerli.

Ünsal Ban isimli kişi de sarayın sadık adamlarından biri olarak yeni kurulan bir üniversiteye rektör yapılmış.

O da “Kral ben olduğum göre dilediğimi yaparım” mantığı ile üniversiteyi çiftlik gibi yönetmiş.

Üniversite yönetimi de aslında sarayın sadık adamlarından oluşuyor doğal olarak.

Onlar da bu adam rektörken ses çıkaramamışlar tabii, ama rektörlük bitince muhtemelen “Yahu yarın öbür gün başımız derde girer, şu adamın yaptıklarını mahkemeye bildirelim, nasıl olsa oradan bir karar çıkmaz ama biz kendimizi kurtarırız” düşüncesi ile 18 dava açmışlar.

Can Ataklı’nın yazısı