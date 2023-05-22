Can Ataklı: Sinan Oğan’ın hayali çabuk sönebilir

Seçimde yüzde 5.28 oy alan Sinan Oğan’ın mutlaka muhalefet cephesinde yer alması gerektiğini seçim gününden beri ısrarla belirtiyorum.

Seçim sonuçları Oğan’ın sırtına büyük bir yük bindirdi. Oğan yanlış bir karar alırsa bu yükün altından kalkması mümkün olmayacaktır. Ne yazık ki ilk tur seçimin hemen ardından yanlış bir adım attı Sinan Soğan. Düzeltilmesi pek mümkün olmayan bir açıklama yaptı.

“Taraflarla görüşeceğini ve kimin ne verdiğine bakacağını” söyledi.

Bununla da yetinmedi “Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım yerde neden bakanlık kabul edeyim” dedi.

Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi Ümit Özdağ’a bıraktı ama Erdoğan’a tek başına gitti.

Görüşmeden sonra hiçbir açıklama yapmadı, ama ister istemez “bir pazarlık süreci başlattığı” izlenimi yarattı. Dün Oğan’ın “tarafsız kalma eğiliminde olduğunu” yazdım.

Bunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in etkili olduğunu da belirttim. Bilginin doğru olduğunu bildikleri için hiçbir şekilde tekzip etmediler.

Bana göre Sinan Oğan’ın çok iyi düşünmesi gerekiyor.

Şunu açıkça belirteyim: “Tarafsız kaldığını açıklaması, Erdoğan’a destek anlamını taşır. Üstüne Aliyev’in adının karışması, önümüzdeki dönemde Sinan Oğan’ın başını ciddi biçimde ağrıtacaktır. Oğan’ın ağırlık koymaması bugüne kadar söylediklerini de inkar anlamına gelecektir. Yakın gelecekte çok önemli bir siyasi kişi olmayı planlayan Oğan’ın bu hayali çabuk sönebilir.”

Can Ataklı’nın yazısı