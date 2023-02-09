Can Ataklı: Seçim ertelemesi de gelecek mi?

Büyük depremin ardından 10 ilde OHAL ilan edilmesine aslında kimse şaşırmadı.

Ancak OHAL kararını açıklayan Erdoğan’ın yüz ifadesi pek çok kişiyi tedirgin etti.

Kiminle konuşsam “Erdoğan’ın yüzünü hiç böyle görmedim bugüne kadar” dedi.

Açıkçası ben de hiç görmemiştim Erdoğan’ı böyle.

Öfke ve tedirginlik iç içeydi sanki.

Deprem sonrasına müdahaledeki ağır başarısızlık belli ki AKP Genel Başkanı’nı sarsmıştı.

Her olayı “Bu bize nasıl yarar?” mantığı ile değerlendiren iktidar zihniyeti sanıyorum bu sefer biraz panikte.

Var güçleriyle olayı kendilerine yarayacak yöne çevirmeye çalışıyorlar.

Bu nedenle saraya yakın medya başarısızlığı örtmek için elinden geleni yapıyor.

Can Ataklı’nın yazısı