Can Ataklı: Sarayın ve çevresinin işi, gücü, derdi altılı masa

Sarayın ve çevresinin işi, gücü, derdi 6’lı masa.

Her gün 6’lı masaya farklı bir hakaretle saydırıyorlar.

6’lı masadaki liderlerin ne hainliği kaldı ne şerefsizliği ne FETÖ’cülüğü ne teröristliği.

Neyse onlar hiç aldırmadan emin adımlarla seçim gününe doğru yol alıyorlar.

26 Ağustos’ta iktidar koalisyonu Ahlat’ta bir araya geldi. AKP, MHP ve BBP genel başkanları bir masa etrafında toplandı.

Masaya AKP’nin üç önde geleni de oturunca ortaya “sarayın 6’lı masası” çıktı.

Aslında en küçük ortak Perinçek de olmalıydı ama demek gelemedi.

Şimdi bu fotoğrafa bakıp da saray adamlarına “6’lı masayı amma da kıskanmışsınız” desek yanlış mı olur?

Can Ataklı’nın yazısı